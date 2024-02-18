Амстердам, 18 февраля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол побила мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении, преодолев дистанцию за 49,24 секунды.

(сс) Erik van Leeuwen

На чемпионате Нидерландов по лёгкой атлетике спортсменка улучшила свой собственный результат, достигнутый 19 февраля 2023 года в ходе национального первенства — 49,26 секунды.

Рекордсменка мира на дистанции 400 метров в помещении, 23-летняя Бол специализируется в гладком и барьерном беге. Она двукратная чемпионка мира 2023 года, трёхкратная чемпионка Европы 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, на Олимпиаде в Токио в 2020 году Бол завоевала бронзу.