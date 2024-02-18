Москва, 18 февраля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Уехавшие в США российские фехтовальщики Виолетта и Сергей Бида вправе самостоятельно распоряжаться своей жизнью, заявила 18 февраля двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.

РИА Новости/Алексей Филиппов Софья Великая

«Это их жизнь абсолютно, это их право. Я дома сижу», — сказала Великая «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря МВД России объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, перебравшихся в США летом 2023 года. Информированный источник позднее рассказал, что уехавшим супругам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы за самовольное оставление части или места службы, так как Сергей является действующим офицером Росгвардии, а Виолетта — действующей военнослужащей.

Издание USA Today писало, что Бида намерен получить гражданство США и выступать за американскую сборную на Олимпиаде в Париже. Отмечалось, что шпажиста и его супругу Виолетту, а также саблиста Константина Лоханова поддержали Олимпийский и Паралимпийский комитеты США и Федерации фехтования страны.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что их решение сбежать в США позорно, предателей нигде не любят. По её словам, даже если что-то для таких спортсменов сделают, это не будет значить, что они станут американцами, поскольку главный спонсор для любого спортсмена — это государство.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, в свою очередь, отметил, что ему стыдно за то, что бежавший в США Бида находился в составе сборной России. По его словам, жизнь расставит всё на свои места, а для остального есть правоохранительные органы и Уголовный кодекс.