Москва, 18 февраля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. При поиске способов уменьшения негативного воздействия саранчи на сельскохозяйственные культуры не стоит прибегать к усиленной обработке площадей ядами для насекомых. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 18 февраля высказал магистр экологии и природопользования Александр Кукса.

РИА Новости / Виталий Тимкив

Он отметил, что любое изменение климата, будь то потепление, похолодание, увлажнение или осушение, будет влиять на развитие живых организмов. Более приспособленные к разным климатическим условиям животные и насекомые начинают искать другие места для пропитания. И сельскохозяйственные посевы идеально подходят для это, так как в них содержится меньше сорняков и больше питательных веществ, уточнил эксперт.

«Я очень надеюсь, что при поиске подходов и способов к уменьшению негативного воздействия, специалисты не будут прибегать к усиленной обработке сельскохозяйственных площадей ядами для насекомых», — отметил эколог.

Он предложил вместо этого искать причины нашествий саранчи.

«Возможно, стоит увлажнять естественные среды обитания этих насекомых. Может быть, стоит выращивать другие сельскохозяйственные культуры, которые не так привлекательны для саранчи и которые она будет поедать в меньших количествах, что приведёт к уменьшению её популяции», — предположил Кукса.

По его мнению, такой подход позволит минимизировать потери сельского хозяйства от нашествия этих насекомых. Эксперт также отметил, что потепление может привести к климатическими изменениям по всей планете.

«При этом глобальное потепление не означает, что во всех регионах мира будет жарко. В некоторых местах, наоборот, станет холоднее, а в некоторых — намного теплее. Где-то может измениться климат, например, с мягкого континентального на резко континентальный или наоборот», — объяснил эколог.

По его словам, всё будет зависит от уровня мирового океана, от распределения воздушных масс, которые могут менять своё направление.

«Если меняется направление воздушных масс, то меняется и испаряемость в водоёмах. Некоторые водоёмы осушаются, а где-то наоборот увеличиваются температуры и влажность», — отметил Кукса.

Это приведёт к тому, что всё больше видов насекомых и животных будут мигрировать в поисках природных условий, к которым они привыкли и в которых они эволюционировали. Это может приводить как к резким спонтанным изменениям, так и к более плавным.

И всё это необходимо учитывать при развитии сельского хозяйства и животноводства, отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, научный журнал Science Advances сообщил, что глобальное потепление климата, которое всё чаще вызывает нашествия саранчи, может привести к дестабилизации продовольственной безопасности. Как отмечают учёные журнала, пустынная саранча Schistocerca gregaria, рой которой может составлять квадратный километр и включать 80 миллионов насекомых, угрожает растениеводству и продовольственной безопасности, а изучение комплексных рисков нашествия саранчи и лежащих в их основе климатических факторов имеет решающее значение для разработки скоординированных и прогностических стратегий борьбы с насекомыми.