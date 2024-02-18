Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Победу в боевых действиях на Украине определят беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя, заявил 18 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

(сс) European Parliament

«Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был в Киеве несколько дней назад, я посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя», — сказал он.

Также он отметил, что ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трёх месяцев. Он призвал оказывать больше помощи Киеву и признал, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. По его словам, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.

По его словам, Евросоюз не испытывает проблем с мощностями для производства снарядов для Киева, ему не хватает финансирования.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания и её союзники разрабатывают новые беспилотники с технологией искусственного интеллекта, чтобы компенсировать Украине острую нехватку артиллерии.

Уточняется, что искусственный интеллект, которым будут оснащены разрабатываемые БПЛА, позволит беспилотникам взаимодействовать друг с другом и направляться к объекту автоматически, без необходимости управления каждым из них оператором. Планируется, что они будут размещены на флоте, сообщил один из источников агентства.

15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что группа стран НАТО приняла решение поставить Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Также он заявил, что страны НАТО намерены открыть аналитический и тренировочный центр для ВСУ на территории Польши.

В январе 2024 года обозреватели журнала Foreign Affairs в своей публикации отметили, что ВСУ проигрывают из-за новой российской тактики ведения боя беспилотниками, а также из-за отставания в технологиях производства дронов и систем РЭБ. Киев уже утратил преимущества в противостоянии беспилотников, отметили авторы.