Москва, 18 февраля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Спортсмены сборных Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области вошли в тройку общекомандного медального зачета по итогам Всероссийской зимней Спартакиады. Спортивное событие завершилось в воскресенье.

Сергей Бобылев/ТАСС Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (2 место), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (1 место), Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (3 место)

Команда из Москвы за время соревнований завоевала 17 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. В копилке спортсменов сборной Санкт-Петербурга — 14-6-14. С этим результатом они заняли второе место. Московская область заняла третью строчку зачётной таблицы с показателем — 12-11-11.

Как сообщало ИА Регнум, Всероссийская зимняя Спартакиада лучших спортсменов страны стартовала в Челябинске 9 февраля. Её начало практически совпало с открытием зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Это новое всероссийское спортивное событие собрало 2500 участников. Среди них звёзды мировой величины: лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов, биатлонисты Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Логинов, фигуристы Марк Кондратюк, Александра Степанова, Иван Букин, шорт-трекисты Семён Елистратов и Екатерина Алдошкина, конькобежцы Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова и многие другие. Спортсмены состязались в 14 олимпийских видах спорта и разыграли 107 комплектов наград.

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в марафоне классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024. Гонка прошла 17 февраля в Тюмени. Именитый спортсмен пробежал 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.

Второе место в гонке Спартакиады занял чемпион мира среди молодёжи 25-летний Сергей Ардашев, который отстал от победителя на 0,4 секунды. Замкнул тройку лидеров 20-летний Савелий Коростелёв, отставание которого составило 0,6 секунды.

Из фигуристок сильнейшей на соревнованиях стала Аделия Петросян. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 252,97 балла.

Второе место заняла Анна Фролова, показавшая результат 225,98 балла. На третью ступеньку пьедестала почёта поднялась Ксения Синицына, выступление которой оценили в 224,65 балла. Соревнования в женском одиночном катании прошли в Магнитогорске.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что зарубежные спортсмены и специалисты наблюдают за российскими соревнованиями по лыжным гонкам в рамках Спартакиады и завидуют.

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Спартакиада — это наследие Олимпийских игр. Он пояснил, что на церемонию открытия пригласили олимпийцев и выразил надежду, что их пример станет хорошим мотивом для других спортсменов продолжать эти традиции.

Ранее 15 декабря 2023 года Олимпийский комитет России объявил, что не будет финансировать спортсменов, которые согласились выступить на Олимпиаде в 2024 году в Париже в нейтральном статусе.