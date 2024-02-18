Златоуст, Челябинская область, 18 февраля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Команда Башкортостана по биатлону отдала бронзовые медали Всероссийской Спартакиады сборной Белоруссии, сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев.

Белорусы Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский финишировали в эстафетной гонке, которая прошла 18 февраля в Златоусте Челябинской области, на третьем месте, но из-за правил турнира им не вручили награды.

Бронзовые медали достались команде Башкортостана в составе Ильи Бурлакова, Антона Бабикова, Александра Бабчина и Эдуарда Латыпова. После награждения они передали свои медали белорусам.

Победу в эстафете одержала команда из Ямало-Ненецкого автономного округа. Второй стала сборная Свердловской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024. Гонка прошла 17 февраля в Тюмени. Он пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.

Всего в соревнованиях принимают участие более 2500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступают вне зачета. Среди них звёзды мировой величины: лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов, биатлонисты Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Логинов, фигуристы Марк Кондратюк, Александра Степанова, Иван Букин, шорт-трекисты Семён Елистратов и Екатерина Алдошкина, конькобежцы Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова и многие другие.