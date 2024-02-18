Углич, Ярославская область, 18 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В Угличском районе Ярославской области в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо подростков. Об этом сообщил областной главк МВД в Telegram-канале.

Официальный канал прокуратуры Ярославской области

«18.02.2024 около 12:35 у деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей «Рено» и «Опель»», — говорится в сообщении ведомства.

По информации правоохранителей, в результате аварии пострадали водитель «Рено» — женщина 1984 года рождения, а также пассажиры, которые ехали с ней — мужчина 1979 года рождения, трое несовершеннолетних 2007, 2012, 2014 годов рождения.

При ДТП также пострадали водитель автомобиля «Опель» — мужчина 1994 года рождения и двое пассажиров — молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения.

Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

В региональном управлении МВД заявили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

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