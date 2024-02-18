Львов, Украина, 18 февраля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Во Львове под утро 18 февраля начался пожар на промышленном предприятии. Он вспыхнул после взрыва, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

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«Сегодня в 4:00 на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар. Огонь был потушен», — написал он.

Согласно тексту сообщения, на месте работают сотрудники СБУ и Национальной полиции. Причины взрыва и возгорания устанавливаются, добавил глава.

При этом Козицкий не уточнил, о каком именно предприятии во Львове идет речь.

Как передавало ИА Регнум, за последнюю неделю в ряде регионов Украины сообщили о повреждении промышленных объектов.

18 февраля в Полтавской области после взрывов на инфраструктурном объекте произошёл пожар, написал глава военной администрации региона Филипп Пронин.

Ранее, 15 февраля в Очакове Николаевской области также в результате взрыва был повреждён объект транспортной и портовой инфраструктуры.

13 февраля украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

В ночь с 12 на 13 февраля в Днепропетровске произошёл пожар на энергетическом объекте. Он возник в результате взрывов после атаки российских беспилотников, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.