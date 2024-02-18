Москва, 18 февраля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» отклонил предложение о трансфере полузащитника Кристофера Мартинса в одну из турецких команд. Об этом 18 февраля сообщил «Спорт-Экспресс».

Светлана Бекетова

По информации издания, «Спартак» получил предложение от одного из турецких клубов о покупке 26-летнего футболиста, но оно не устроило московский клуб.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провёл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за «Янг Бойз», «Труа», «Олимпик Лион» и «Расинг».

Как передавало ИА Регнум, в «Спартаке» возник конфликт между главным тренером Гильермо Абаскалем и новым спортивным директором клуба Томаш Амаралом из-за трансфера. Абаскаль не захотел прихода в команду опорного полузащитника, на котором настаиваетАмарал.