Махачкала, 18 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана проводит проверку ранее размещённой в Сети информации об избиении подростка группой его сверстников, сообщило республиканское управление надзорного ведомства 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным прокуратуры, инцидент произошёл неподалеку от школы №27 Махачкалы.

«Прокуратурой республики организована проверка по размещённой в сети Интернет информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в районе средней общеобразовательной школы N 27 г. Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором группа подростков нападает на своего сверстника и избивает его. Инцидент произошёл в подъезде жилого дома.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года в Магнитогорске Челябинской области несколько подростков напали на мужчину около супермаркета. Личности нападавших и адреса их проживания были быстро установлены, сотрудники патрульно-постовой службы задержали трёх подростков в возрасте 16 — 17 лет. Во время обыска у одного из них изъяли похищенный у избитого мужчины портсигар.

В декабре 2023 года жительница Тюмени пожаловалась на группу подростков с Олимпийской улицы, которая собирается в одной из квартир её подъезда и держит в страхе жителей дома. Она рассказала, что подростки терроризируют жителей дома, кричат и ведут себя неадекватно по отношению к окружающим, а силовики не реагируют на жалобы, хотя в полицию жители дома обращались десятки раз. Пресс-служба УМВД по Тюменской области в свою очередь заявила, что силовики выезжали на место, установили личности несовершеннолетних, и по результатам проверки в отношении их и их законных представителей будут приняты меры «в пределах правовых компетенций».