В Свердловской области мужчина устроил поножовщину в ночном клубе
Красноуральск, Свердловская область, 18 февраля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В городе Красноуральске Свердловской области мужчина напал с ножом на троих парней в ночном клубе. Об этом 18 февраля сообщил портал Е1.
Конфликт между посетителями заведения произошёл в ночь на 17 февраля. Один из мужчин подошёл к компании молодых людей, делая вид, что хочет с ними поговорить. Те его проигнорировали, после чего он достал из кармана нож и начал наносить удары.
Как сообщили в региональном управлении МВД, нападавшим оказался 26-летний монтажник из Пермского края, который приехал в соседний регион на заработки. Он задержан.
В результате инцидента три человека пострадали. Один их них в состоянии комы в срочном порядке помещён в реанимацию.
Как ранее сообщало ИА Регнум, в Ленинградской области 19-летний молодой человек напал с ножом на 25-летнего хозяина квартиры, у которого был в гостях. В ходе конфликта молодой человек отрезал ухо хозяину квартиры и ударил его ножом в глаз. В какой-то момент драка переместилась на лестничную клетку. Позднее жильцы дома обнаружили истекавшего кровью соседа и вызвали полицию. Обстоятельства случившегося выясняются.