Москва, 18 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Распространение неонацистских взглядов, легализация наркотиков, гендерные эксперименты над детьми и другие явления, когда-то табуированные человечеством, теперь стали возможны из-за американского толкования свободы. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 18 февраля в Telegram-канале.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она прокомментировала марш неонацистской группировки, который состоялся в Нэшвилле, штат Теннесси, 17 февраля. Подобные вещи, отметила дипломат, американцы воспринимают как развлечение и снимают на телефон, при этом их организаторы защищены принципом свободы слова и собраний.

«Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море», — написала Захарова.

Сопротивление этому злу карается, добавила она, как нарушение американской свободы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что некоторые политические течения и партии в Европе превращают нацизм чуть ли не в гордость, хотя запрет на него, принятый по итогам Нюрнбергского процесса 1945–1946 годов, остаётся в силе.