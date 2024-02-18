Киев, 18 февраля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Руководство Киева после того, как стало «пленником американского дискурса» вокруг одобрения финансовой поддержки в Конгрессе США, не представляет, что может случиться в течение двух недель. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Фактически мы сейчас оказались пленниками американского дискурса вокруг финансовой помощи в Конгрессе. Фактически мы оказались в изменившейся реальности — реальности неопределенности», — заявила Стефанишина на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметила украинский вице-премьер, прежде партнёры Киева стояли «плечом к плечу с военной поддержкой», однако сегодня власти Украины «не знают, что будет происходить даже через две недели».

Стефанишина отметила, что заключение с Германией, Францией и Великобританией соглашений о гарантиях в сфере безопасности даёт возможность Украине планировать военные действия.

Как передавало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву). В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Ранее указанный законопроект был утверждён Сенатом США. При этом спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Президент США Джозеф Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Джонсон в ответ заявил, что палата не уступит давлению и не станет одобрять законопроект.

Утверждённый Сенатом США законопроект, вероятно, «продавят» и через Конгресс, вследствие чего агония киевского режима продлится как минимум на год, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, если США перестанут оказывать Украине военную помощь, это будет означать, что они больше не являются стратегическим партнёром Украины.

После встречи на Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Камалой Харрис Зеленский заявил, что Киев считает «жизненно важной» новую военную помощь США и что он надеется, что Вашингтон как стратегический партнёр Украины окажет Киеву эту помощь.