Сухум, 18 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Выпущенный на свободу Эдгар Абухба отсидел весь срок за изнасилование россиянки. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Абхазии.

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Ведомство пояснило, что преступника приговорили в 2019 году к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Условия содержания в абхазской тюрьме соответствуют строгому режиму, поэтому срок считается 1:2, уточнила пресс-служба.

«Приговором Сухумского городского суда Эдгар Абухба признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 126, пунктом «б» части 2 статьи 127, пунктом «г» части 2 статьи 158 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия и по совокупности преступлений приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В комментарии ведомства указывается, что адвокаты Абухбы пытались смягчить приговор, но президиум Верховного суда оставил его в силе, но внёс изменение в части исправительного учреждения.

«Президиум Верховного суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения надзорной жалобы постановил: определение Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 16.06.2021 года отменить в части изменения вида исправительного учреждения, а приговор Сухумского городского суда от 04.02.2021 года в отношении Эдгара Абухба оставить в силе, то есть девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — следует из текста сообщения.

Суд уточнил, такая мера обоснована, так как преступнику на момент совершения преступления ещё не исполнилось 18 лет, отмечая, что такие нормы существуют и в Российской Федерации.

«Аналогичные нормы назначения видов исправительных учреждений закреплены в уголовном законодательстве РФ, а также в постановлении пленума Верховного суда РФ от 29.05.2014… в соответствии с которым лицу, совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, достигшему на момент вынесения приговора возраста восемнадцати лет, судом назначается отбывание наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для россиян о рисках безопасности посещения Абхазии. Это было связано с освобождением 2 февраля Эдгара Абухбы, который был осужден за изнасилование и ограбление туристки из России. Его выпустили на свободу после смягчения приговора решением Верховного суда страны. МИД счёл этот случай резонансным и заявил, что это свидетельствует о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания».

На момент совершения преступления Эдгару Абухбе было 17 лет. В июле 2019 года он обманом заманил девушку на территорию заброшенного здания в Сухуме. Затащив жертву на верхний этаж строения, он изнасиловал её, нанося удары камнями. После этого отобрал у потерпевшей два телефона, аксессуары к ним, деньги и ювелирные изделия на сумму 70 100 рублей, после чего скрылся с места преступления.