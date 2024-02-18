Волгоград, 18 февраля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Волгограде 22-летний мужчина напал с ножом на фельдшера и медсестру скорой помощи, которые приехали к нему домой на вызов, серьёзных травм медики не получили, сообщила 18 февраля служба скорой медицинской помощи региона.

РИА Новости / Алексей Майшев

«При исполнении вызова в Кировском районе Волгограда (Санаторный) в квартире пациента на фельдшера бригады N 511 и медсестру было совершенно нападение. 22-летний пациент угрожал сотрудникам ножом. К счастью, серьёзных травм удалось избежать», — сказано в сообщении.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Фельдшер напишет заявление о нападении, отметила служба. На работу скорой помощи инцидент не повлиял, все поступающие вызовы обслуживаются другими бригадами, сказано также в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года житель Челябинска устроил погром в поликлинике, когда пришёл на приём к врачу. Медикам пришлось вызвать группу быстрого реагирования. По словам врача, пациент подал ей листок с записанными на нём симптомами, на вопрос о жалобах ответил невнятно, а затем стал вести себя агрессивно и сквернословить.

В июле 2023 года жительница города Балаково Саратовской области напала на санитарку из-за того, что не подтвердился её диагноз о переломе пальца из-за ковыряния в носу. Ночью нетрезвая женщина обратилась в травмпункт, пожаловалась на якобы сломанный палец и пояснила, что ковыряла им в носу. Пациентку осмотрели, сделали рентгеновский снимок, но перелом не подтвердился, что вызвало у женщины сильное недовольство.