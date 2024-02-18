Екатеринбург, 18 февраля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

ХК «Автомобилист»

На 27-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Сочи» Матвей Мичков. Спустя полминуты «Автомобилист» смог восстановить равновесие в счёте, отличился форвард Стефан да Коста.

Победную шайбу забросил нападающий екатеринбургской команды Степан Хрипунов на 58-й минуте.

На сегодняшний день «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции, на счету команды 78 очков после 65 матчей. «Сочи» идёт на девятом месте в Западной конференции с 51 очком после 65 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, владивостокский «Адмирал» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв оформил хет-трик.