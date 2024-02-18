Берлин, 18 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трёх месяцев, заявил 18 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Pablo Blazquez Dominguez / Global Look Press

«Через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, «давайте подождём европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живём в военной ситуации», — сказал он, призвав оказывать больше помощи Киеву.

Боррель признал, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. По его словам, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.

Также он заявил, что Евросоюз не испытывает проблем с мощностями для производства снарядов для Киева, ему не хватает финансирования.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвала страны Европы передать ненужное вооружение Украине. По её словам, в краткосрочной перспективе Киеву нужно дать то, что он попросит, а в долгосрочной — принять Украину в ЕС и НАТО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о проведении 17 февраля телефонных переговоров с американским президентом во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, обсуждалась ситуация в зоне боевых действий. После разговора Зеленский отметил, что может рассчитывать на полную поддержку администрации США.

Украина может потерять и другие города после Авдеевки, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Киеву, заявил, в свою очередь, президент США Джо Байден. Американский президент пообещал добиться предоставления украинской армии необходимых боеприпасов и выделения дополнительного финансирования.

Президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнёров, в частности, на выполнение ими Минских соглашений. По его словам, руководство России не исходило из того, что руководители западных стран не собираются выполнять свои обещания.