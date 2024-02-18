Москва, 18 февраля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Россия не начала специальную военную операцию на Украине раньше, потому что рассчитывала на порядочность партнёров, в частности, на выполнение ими Минских соглашений, заявил 18 февраля президент России Владимир Путин.

Globallookpress.com

Соответствующий вопрос президенту задал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Руководство России не исходило из того, что руководители западных стран не собираются выполнять свои обещания, отметил он.

«Рассчитывали на порядочность наших партнёров, рассчитывали, что договорённости, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии Ангела Меркель — Прим. ред.) и бывший президент Франции (Франсуа Олланд — Прим. ред.) сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же всё-таки старались их реализовать», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2022 года Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, сказал, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии. Ранее с аналогичным заявлением выступала Меркель, а в январе 2023 года — бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Настоящим противником России является не Украина, а Запад, заявил в январе 2024 года Владимир Путин. Западные политики пытаются достичь своих целей чужими руками, как делали это и ранее, в данном случае — руками украинцев, сказал президент.

Западные политики долго пестовали киевский режим, чтобы создать нынешний конфликт, и они не скрывают, что хотят добиться раздробления РФ, но Россия быстрее разберётся с Западом, чем Запад с Россией, подчеркнул глава государства.

14 февраля Путин заявил, что в ситуации с конфликтом на территории Украины единственное, о чём можно пожалеть, о том, что Россия не начала активные действия раньше.