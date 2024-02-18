В Сургуте два пьяных пассажира устроили дебош на борту самолёта
Сургут, Югра, 18 февраля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. На борту самолёта, следовавшего из Сургута в Екатеринбург, два пьяных пассажира поссорились и устроили дебош. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба МВД.
«Находясь на борту самолёта, готовящегося к вылету в Екатеринбург, двое нетрезвых пассажиров кричали, ругались между собой, при этом игнорировали замечания стюардов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во избежание возможных нештатных ситуаций командир воздушного судна принял решение отказать им в перелёте. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов доставили нарушителей в служебное помещение транспортной полиции.
Выяснилось, что мужчины возвращались домой с вахты и в ожидании вылета распивали крепкие спиртные напитки в стерильной зоне аэропорта, после чего поссорились.
Также сообщается, что один из мужчин отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения, допустив нецензурную брань в адрес полицейских. Второй согласился — показания алкотестера составили 0,658 мг/л.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Факт нецензурной брани выделен в отдельное производство. До вытрезвления граждан поместили в специальное помещение.
Как передавало ИА Регнум, в январе пассажирский самолёт, вылетевший из Сочи в Санкт-Петербург, совершил посадку в Саратове из-за пьяной пассажирки, которая устроила дебош. Перед тем как сесть в самолёт, она посетила бар, а примерно через час после взлёта начала приставать к пассажирам и стюардессам и закурила в салоне. Попытки её утихомирить ни к чему не привели. В итоге самолёт сел в Саратове, где девушку передали в вытрезвитель. В отношении неё возбудили уголовное дело о хулиганстве.