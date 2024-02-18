Москва, 18 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Власти Кубы открыто заявляют, что именно Соединённые Штаты Америки спровоцировали нынешний украинский кризис из-за расширения НАТО и игнорирования требований гарантий безопасности России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кубу 19 февраля.

Jürgen Schwenkenbecher/Global Look Press

«Кубинское руководство, несмотря на оказываемое на него колоссальное давление со стороны коллективного Запада, открыто заявляет о том, что именно США из-за расширения НАТО к границам нашей страны, а также безответственного игнорирования в течение десятилетий обоснованных требований гарантий безопасности России спровоцировали нынешний украинский кризис. Куба голосует против основных антироссийских инициатив на международных площадках», — отметили в МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства во время визита в республику встретится с её президентом Мигелем Диас-Канелем и проведёт переговоры с главой МИД Бруно Родригесом Паррильей, пояснило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, поездка на Кубу 19 февраля откроет турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Латинской Америке. На следующий день, 20 февраля глава МИД РФ намерен посетить Венесуэлу, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она пояснила, что в ходе общения с кубинским руководством Лавров обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление партнёрства двух стран, наращивание торгово-экономического взаимодействия, а также вопросы международной и региональной повестки дня. В Венесуэле запланированы встречи с президентом и исполнительным вице-президентом страны, а также переговоры в министерстве иностранных дел, пояснила Захарова.