Берлин, 18 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Германия поставила Украине бронированные машины пехоты, практически бесполезные во время боевых действий, пишет 18 февраля издание Bild.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Они (бронированные машины) непригодны для развертывания на передовой и использования на фронте. Причина — их броня слишком слаба», — пишет издание.

В публикации также говорится, что правительство Германии решило передать их ВСУ из-за низкой стоимости и более быстрых сроков доставки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новые танки, вертолёты, средства ПВО и миллион снарядов, однако не к марту 2024 года, как это было обещано, а к концу года. По её словам, оборонная промышленность ЕС увеличила выпуск продукции на 40%.

Глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель 30 января назвал ошибочными идеи о примирении сторон конфликта на Украине. Он также призвал западные государства удвоить усилия по поддержке Киева.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки новых вооружений Киеву будут только разжигать конфликт на Украине. А в феврале 2023 года глава государства указал на то, что Запад становится соучастником преступлений Киева, поставляя вооружения Украине.