Париж, 18 февраля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Руководство Франции может направить на Украину новые дроны-камикадзе в ближайшие недели. Об этом сообщил глава французского минобороны Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Очень вероятно, что мы увидим большой успех в плане нового военного потенциала в 2024 году. Один из таких примеров касается разработки нового поколения дронов-камикадзе. Этот проект сейчас находится в фазе тестирования. Украина будет одной из первых, кто получит эти дроны в ближайшие недели», — пояснил Лекорню.

Как отметил министр, посредством передачи Киеву беспилотников, Париж сможет «протестировать» разработку на поле боя.

При этом он подчеркнул, что Франция «не воюет с Россией», а поддержка Украины якобы не является участием в военном конфликте.

Как передавало ИА Регнум, в январе французский посол в Киеве Гаэль Весьер заявил, что Франция изменит подход к поддержке киевского режима, сосредоточившись на производстве оружия на украинской территории.

Он добавил, что для перехода от одного формата к другому понадобится некоторое время.

Вместе с тем Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от руководства Франции отказаться от поставок Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, назвав передачу оружия полным безумием.

По его словам, стоимость одной установки САУ Ceasar составляет 5 миллионов евро. Он обратил внимание, что в целом передача артиллерийских установок обойдётся Франции в 390 миллионов евро, что равнозначно стоимости двух новых больниц в стране.

До этого, 30 ноября прошлого года, заместитель украинского министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Киев хочет закупить у Парижа САУ Caesar. По его словам, Франция увеличит поставки боеприпасов для ВСУ и продолжит оказывать военную помощь Киеву в 2024 году.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия из США в Киев не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее.