Аддис-Абеба, 18 февраля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Штаб-квартиру будущего Центрального банка Африки следует создать в столице Нигерии Абудже, заявил нигерийский президент Бола Тинубу на 37-м саммите Африканского союза в Аддис-Абебе, Эфиопия.

Gbemiga Olamikan/AP/TASS Президент Нигерии Бола Тинубу

Создание Центрального банка Африки предусмотрено подписанным в 1991 году Договором Абуджи. Это соглашение направлено на формирование Африканского экономического сообщества.

«Власти Нигерии совместно с комиссией Африканского союза готовы добиваться начала работы ЦБ Африки в Абудже в 2028 году», — приводит слова Тинубу его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Африка успешно реализует планы интеграции, если её лидеры будут действовать сообща. Страны континента способны справиться со всеми вызовами и реализовать общую Повестку-2063.

Тинубу пригласил всех участников встречи на Африканский контртеррористический саммит, который пройдёт в Абудже в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, африканскую «Повестку дня до 2063 года» приняли в 2015 году в Аддис-Абебе главы государств и правительств Африканского союза. В документе сформулированы стратегии и ориентиры на 50-летнюю перспективу.