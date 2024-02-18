Владивосток, 18 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 6:1.

Семен Середа/ТАСС Антон Берлёв

Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв оформил хет-трик. Ещё по шайбе забросили форварды Александр Шевченко, Дмитрий Завгородний и Кирилл Петьков.

У «Трактора» единственный гол забил нападающий Чарльз Робинсон.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции, на счету команды 53 очка после 65 матчей. «Трактор» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 74 очками после 65 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, хабаровский «Амур» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Для «Амура» эта победа стала седьмой подряд.