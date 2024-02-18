Хабаровск, 18 февраля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 2:1.

Хоккейный клуб «Амур»

На последней минуте первого периода счёт открыл нападающий «Амура» Кирилл Слепец. На 28-й минуте форвард Александр Хохлачёв удвоил преимущество команды.

«Барыс» сократил отставание в счёте в конце второго периода. На 38-й минуте гол забил нападающий Джозеф Лабейт.

Таким образом, «Амур» одержал седьмую победу подряд в КХЛ.

На сегодняшний день «Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции, на счету команды 70 очков после 65 матчей. «Барыс» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 48 очками после 65 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. Вратарь Павел Хомченко отразил все 40 бросков по своим воротам. «Авангард» вышел на первое место в Восточной конференции.