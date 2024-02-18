Симферополь, 18 февраля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Прощание с крымскими правоохранителями, убитыми в феврале 2014 года на майдане в Киеве, стало переломным моментом в судьбе Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксёнов заявил 18 февраля в Telegram-канале.

РИА Новости

Он напомнил, что ровно десять лет назад на киевском майдане погибли старшие лейтенанты Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Были убиты бойцы «Беркута» и внутренних войск. Спустя четыре дня в Симферополе прощались с погибшими.

«Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет», — подчеркнул Аксёнов.

Тогда жители Крыма поняли, что защитить свою землю они смогут только вместе с Россией. А гибель правоохранителей осталась на совести майданных вождей, продажной украинской власти и «активистов майдана» — членов нациствующих банд и провокаторов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Аксёнов заявил, что США, устроившие государственный переворот на Украине в 2014 году, намеревались искоренить на всей территории страны пророссийские настроения, которые были очень сильны. Тогда, напомнил он, авторитет президента России Владимира Путина был выше, чем у любого главы Украины, — более 50%. При этом Крым был только частью планов Запада.