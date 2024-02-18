Москва, 18 февраля, 2024, 15:03 — ИА Регнум. В случае начала полномасштабной войны с Западом Россия нанесёт ядерные удары по ряду западных столиц, включая Вашингтон, Лондон и Берлин, а также по Киеву, заявил 18 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

РИА Новости/ Владимир Астапкович

Поражение России в военном конфликте на Украине и «возвращение к границам 1991 года», о котором говорят западные политики, привело бы к распаду и исчезновению России, народ страны этого не допустит, а руководители государства и армии сумеют при таком развитии событий принять тяжелейшие, но нужные решения, отметил Медведев в публикации в своём Telegram-канале.

«Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введённым в полётные цели нашей ядерной триады», — написал Медведев.

России должно быть возвращено всё, что ей принадлежит, отметил Медведев. В противном случае Россия вернёт это сама, «с максимальными потерями для врага», как это было сделано при освобождении Авдеевки от оккупации ВСУ, добавил заместитель председателя Совбеза.

Кремль и МИД ранее неоднократно заявляли, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России. В противном случае проведение спецоперации будет продолжено.

В Киеве, в свою очередь, запретили ведение переговоров с руководством России. Руководители киевского режима заявляют, что переговоры возможны только после возвращения Украины к границам 1991 года (с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и Крымом). Эту позицию Киева поддерживают и руководители западных стран.

Настоящим противником России является не Украина, а Запад, заявил в январе 2024 года президент Владимир Путин. Западные политики пытаются достичь своих целей чужими руками, как делали это и ранее, в данном случае — руками украинцев, сказал президент.

Западные политики долго пестовали киевский режим, чтобы создать нынешний конфликт, и они не скрывают, что хотят добиться раздробления РФ, но Россия быстрее разберётся с Западом, чем Запад с Россией, подчеркнул глава государства.