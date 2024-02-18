Москва, 18 февраля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 100 военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщил 18 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — уточнил он.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России в этот же день информировали, что ударная группа авиации ВКС РФ поразила живую силу и бронетехнику украинской армии на краснолиманском направлении. Удары по позициям противника наносились неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.

Днём ранее Конашенков сообщал, что украинские войска потеряли на краснолиманском направлении за сутки до 315 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка «Гиацинт-С».

16 февраля официальный представитель российского военного ведомства отмечал, что украинские войска потеряли за неделю более 1585 военных на краснолиманском направлении. Он добавил, что ВСУ также потеряли четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 14 атак противника.