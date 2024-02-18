Москва, 18 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В ходе наступательных действий подразделения группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку, заявила 18 февраля пресс-служба Минобороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.

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Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

Верховный главнокомандующий после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин в течение суток 17 февраля заслушал три доклада о том, как российские войска освобождали город Авдеевку в ДНР. Он уточнил, что в 4 утра в Кремле Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложили президенту, что операция в Авдеевке близка к завершению. В 11 утра они доложили, что «операция фактически завершена».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил, что отдал приказ об отводе подразделений из Авдеевки и переходе к обороне. По информации Минобороны России, в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью около 32 кв. км. За последние сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1,5 тыс. бойцов.

Бежать из Авдеевки удалось небольшому числу разрозненных украинских формирований. Некоторые бойцы пытаются спрятаться на коксохимическом комбинате, многие сдаются в плен. Сырский, отмечают в военном ведомстве, выпустил приказ об отступлении уже после того, как бойцы ВСУ обратились в бегство.