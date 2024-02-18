Минобороны России объявило о полном освобождении Авдеевки
Москва, 18 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В ходе наступательных действий подразделения группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку, заявила 18 февраля пресс-служба Минобороны России.
«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра», — сказано в сообщении.
В российском военном ведомстве также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, противник потерял более 1500 военнослужащих.
Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».
Верховный главнокомандующий после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин в течение суток 17 февраля заслушал три доклада о том, как российские войска освобождали город Авдеевку в ДНР. Он уточнил, что в 4 утра в Кремле Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложили президенту, что операция в Авдеевке близка к завершению. В 11 утра они доложили, что «операция фактически завершена».
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил, что отдал приказ об отводе подразделений из Авдеевки и переходе к обороне. По информации Минобороны России, в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью около 32 кв. км. За последние сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1,5 тыс. бойцов.
Бежать из Авдеевки удалось небольшому числу разрозненных украинских формирований. Некоторые бойцы пытаются спрятаться на коксохимическом комбинате, многие сдаются в плен. Сырский, отмечают в военном ведомстве, выпустил приказ об отступлении уже после того, как бойцы ВСУ обратились в бегство.