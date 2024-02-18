Москва, 18 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск ВС РФ «Центр» 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили город Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, заявило 18 февраля Министерство обороны.

Минобороны России

Потери противника в ходе боёв за Авдеевку в минувшие сутки составили более 1500 человек, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобождённой территории составила 31,75 кв. км. Противник потерял более 1500 военнослужащих», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 февраля Минобороны сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр». Бежать из города удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.

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На территории Авдеевки проводится зачистка. С освобождением города линия фронта отодвинута от Донецка, это обезопасит столицу ДНР от террористических ударов со стороны ВСУ, отметил министр обороны. Наступление войск будет продолжаться до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.

Путин после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее рассказал о работе Путина в те часы, когда ВС РФ завершали освобождение Авдеевки. Первые доклады Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова верховный главнокомандующий принял около 4:00 утра 17 февраля. В течение дня Шойгу и Герасимов представляли Путину доклады трижды. О полном взятии Авдеевки под контроль верховному главнокомандующему доложили во второй половине дня.