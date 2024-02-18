Москва, 18 февраля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Если российская армия продолжит наступление, которое будет носить устойчивый характер, это может свидетельствовать о политическом кризисе в США. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 18 февраля высказал политолог-американист Борис Межуев, комментируя освобождении Авдеевки российскими военнослужащими.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

Межуев напомнил, что Авдеевка была главным укрепрайоном ВСУ, который давал возможность украинской армии обстреливать Донецк. Если ВС России продолжат наступление и оно будет носить устойчивый характер, это может свидетельствовать о политическом кризисе в США.

«Я считаю, это может привести к политическому кризису в США, который вызовет серьёзные внутренние изменения. Я не исключаю, что могут появиться обвинения в адрес одного из кандидатов в том, что он является открытым пособником России. Очевидно, что события будут развиваться по нарастающей», — отметил эксперт.

В свою очередь военный эксперт Иннокентий Курасов в разговоре с «Запорожским агентством новостей» заявил, что, по сути, Генштабу Вооруженных сил России удалось перемолоть мощнейший оборонительный узел врага в оборонительной операции.

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, по примерной оценке на карте боевых действий освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Мария Бутина высказала мнение о том, что освобождение Авдеевки стало победой России в информационной войне с Западом. Она подчеркнула, что западные СМИ так или иначе отмечают, что освобождение Авдеевки является «критической точкой для будущего поражения Украины». Взятие города снизит моральный дух в рядах ВСУ, добавила Бутина.

Утром 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложили президенту, главнокомандующему ВС России Владимиру Путину, что подразделения ВСУ оставляют боевые позиции в Авдеевке, начав массовое бегство.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что освобождение Авдеевки, ставшее возможным благодаря безграничному мужеству военнослужащих российской армии, войдёт в учебники истории. Губернатор напомнил, что на протяжении более чем девяти лет именно из Авдеевки, которая была превращена ВСУ в один из своих главных форпостов, киевские боевики обстреливали жилые районы Донецка, Горловки, Макеевки и других городов ДНР. Теперь же линия фронта отодвинута от Донецка, отметил Развожаев.