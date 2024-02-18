Москва, 18 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Евросоюз не испытывает проблем с мощностями для производства снарядов для Киева, ему не хватает финансирования, заявил 18 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

Aimee Dilger/Global Look Press

«У нас нет проблем с мощностями для производства снарядов. Чего нам не хватает, это финансирования. Со стороны промышленности мы слышим: у нас есть мощности, нам нужны заказы», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что чешские власти нашли возможность закупить для ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. Однако купить их можно, если западные государства выделят на это деньги, добавил он.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, в свою очередь, объявила, что ЕК будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны, Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию подобных решений.