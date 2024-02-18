Москва, 18 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего Отечества, своей земли, своих людей и своих ценностей, отметил 18 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Западные политики рассуждают о том, что мир якобы «не может позволить себе» победу России, но поражение РФ привело бы к распаду и исчезновению страны, поэтому попытки вернуть Россию к границам 1991 года могут привести лишь к ядерной войне с западными странами, заявил Медведев.

«Представим себе на минуту, что Россия проиграла, а «Украина с союзниками» победила. Что для наших врагов — неонацистов с их западными спонсорами — будет такой победой? Ну, как об этом многократно говорилось, возврат к границам 1991-го. То есть прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят новые территории. И тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира. Десятки миллионов жертв. Гибель нашего будущего. Крах всего на свете. И теперь главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит?» — написал Медведев в своём Telegram-канале.

У руководства России во главе с Верховным главнокомандующим ВС РФ при таком развитии событий не дрогнет рука принять тяжелейшие решения, и начнётся глобальная война с западными странами с применением всего стратегического арсенала ВС РФ, в том числе с ядерными ударами по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону, указал Медведев.

Он отметил, что России должно быть возвращено всё, «пока не поздно», и подчеркнул, что в противном случае Россия сама вернёт всё себе принадлежащее с максимальными потерями для врага, так же, как это произошло с освобождением Авдеевки.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес РФ в готовности развязать ядерную войну абсолютно безумными. Россия, будучи большой, мощной и сильной страной, крайне ответственно относится к своему потенциалу, подчеркнул он.

В январе 2024 года Медведев отмечал, что попытки уничтожения западными ракетами пусковых установок по всей территории России, к которым призывают киевские политики, будут основанием для использования ядерного оружия против такого государства.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил и является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.

В декабре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что уровень развития российской ядерной триады позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Он сообщил о завершении перевооружения ракетных войск стратегического назначения на современный ракетный комплекс «Авангард», а также о продолжении оснащения комплексом «Ярс».