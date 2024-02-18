Москва, 18 февраля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Вице-премьер России Татьяна Голикова поблагодарила российских военнослужащих за освобождение Авдеевки.

Александр Полегенько/ТАСС

«Коллеги, я предлагаю присоединиться к сегодняшним поздравлениям главы государства, мы взяли Авдеевку! И [предлагаю] поблагодарить наших всех ребят за это великое дело», — сказала она на площадке международной выставки-форума «Россия».

Вице-премьер также поблагодарила жителей Белгородской области, регулярно подвергающейся обстрелам со стороны ВСУ, за мужество, которое они демонстрируют всей стране.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российская армия 17 февраля полностью освободила Авдеевку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне вечером доложил президенту, Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

Глава государства направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки. Также 17 февраля российские военнослужащие установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города.