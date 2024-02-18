Москва, 18 февраля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Ожидается, что система патриотического воспитания охватит почти три четверти российских детей и подростков к концу 2024 года. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 18 февраля на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» на площадке выставки «Россия».

Илья Питалев/ Фотохост-агентство РИА Новости Татьяна Голикова

Она напомнила, что федеральный проект «Патриотическое воспитание» реализуется с 2021 года по поручению президента Владимира Путина. В числе основных его задач — охват этой системой по меньшей мере 72% детей и молодёжи в возрасте от пяти до 19 лет.

Выполнению этой задачи, пояснила Голикова, помогает развитие общероссийского общественно-государственного проекта «Движение первых».

По словам вице-премьера, современная система образования, универсальная и конкурентоспособная, затрагивает почти 80 млн российских граждан. В учреждениях образования работает более 9,5% занятого населения.

Как сообщало ИА Регнум, 60% родителей и 67% детей в возрасте от шести до 18 лет знают про общероссийскую организацию детей и молодёжи «Движение первых», созданную в 2022 году. Такие данные приводит ВЦИОМ.

По мнению политолога, эксперта экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анны Фёдоровой, страна действительно нуждалась в такой организации, которая позволила бы объединить огромное количество детей и подростков, занять их полезным делами, которые бы пригодились в будущем.