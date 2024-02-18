Москва, 18 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом 18 февраля сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Константин Кучаев

По информации издания, стороны уже достигли соглашения о переходе 25-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Отмечается, что Кучаев 20 февраля прибудет в расположение своей новой команды в ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Константин Марадишвили перешёл в «Пари НН». Аренда 23-летнего футболиста рассчитана до конца сезона 2023/24.