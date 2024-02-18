Москва, 18 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Освобождение Авдеевки стало победой России в информационной войне с Западом. Такое мнение высказала депутат Госдумы Мария Бутина.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Взятие Авдеевки — это фундаментально важный элемент для нашей борьбы с Западом. Несмотря на то что информационную повестку пытались перебить различными инфоповодами», — пояснила парламентарий «РИА Новости».

При этом она подчеркнула, что западные СМИ так или иначе отмечают, что освобождение Авдеевки является «критической точкой для будущего поражения Украины».

Взятие города снизит моральный дух в рядах ВСУ, добавила Бутина.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр».

Верховный главнокомандующий после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

17 февраля президент США Джо Байден допустил, что Украина может потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Киеву. Глава Белого дома добавил, что было бы «неэтично» и «абсурдно» отказаться от поддержки Киева, когда у ВСУ заканчиваются снаряды.

Украинская армия взяла на вооружение провальную стратегию 80-летней давности, которую использовала нацистская Германия во Второй мировой войне. ВСУ перешли к «активной обороне», которая для немцев обернулась поражением. Такое мнение высказал американский военный писатель, политолог Майкл Пек.

Немецкое издание Stern написало, что отступление из Авдеевки станет катастрофой для Украины с далеко идущими последствиями. Сдача города была неизбежна, так как ВС России продолжали «вдавливать и изолировать южную часть котла» с украинскими войсками, после этого ВСУ были скучены в многоэтажках и на коксохимическом заводе, отметил автор.