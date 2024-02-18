Москва, 18 февраля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пытается обвинить в неудачах ВСУ палату представителей, которая тормозит принятие законопроекта о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Такое мнение 18 февраля высказал политолог-американист Борис Межуев, комментируя заявление американского президента, допустившего, что после оставления Авдеевки Киев может потерять и другие города, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Украине.

(сс) Gage Skidmore

Эксперт отметил, что на палату представителей, республиканцев и, в частности, на спикера палаты представителей Майка Джонсона оказывается сильное давление. Фактически, на него возложена ответственность за партийный конфликт.

Межуев отметил, что в настоящее время в США обсуждается петиция об отстранении Джонсона. Речь идёт о том, чтобы провести некий законопроект без участия спикера, что может быть сделано определённым количеством голосов.

Он предположил, что некоторые республиканцы могут присоединиться к демократам, которые выдвинут такую петицию и поставят её на голосование. Фактически это может привести к расколу Республиканской партии. Республиканцы, присоединившиеся к демократам, будут немедленно изгнаны из фракции, в связи с этим фракция значительно уменьшится. То есть это является серьёзнейшим политическим кризисом во фракции, который может привести вообще к расколу партии как таковой, а не только фракции палаты представителей. Поэтому многие не хотят идти на такой шаг, уточнил эксперт.

По его словам, если наступление российской армии продолжится, в США могут произойти чрезвычайные события, связанные с задержкой выделения помощи Киеву.

«Это понимает Байден. Он также понимает, что сложившаяся ситуация может стать шансом для Демократической партии поднять свою позицию, так как на волне неудач Украины и успехов России она может продемонстрировать, что только она является ответственной партией, которая заботится об американских интересах», — заявил эксперт.

По его мнению, скорее всего, до возвращения палаты представителей с каникул никаких изменений не произойдёт. В данной ситуации Джонсон находится между двух огней. С одной стороны, экс-президент США Дональд Трамп, который, очевидно, станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии. И выступать против его позиции очень сложно. С другой стороны, давление либеральной прессы и поддержка этого согласованного законопроекта значительным числом голосов в сенате республиканцами, указал политолог.

«Я не исключаю, что, возможно, Джонсон пойдёт на компромисс с демократами под влиянием определённых обстоятельств», — предположил он.

Сложившаяся ситуация, по его мнению, может быть очень выгодным электоральным ходом демократов, который позволит им привлечь на свою сторону часть ещё сомневающихся избирателей. Эксперт также ответил на вопрос, какие города мог иметь ввиду Байден, когда говорил, что после оставления Авдеевки Киев может потерять и другие населённые пункты.

«Есть версия, что следующим городом может быть Славянск. Для России он был бы важным стратегическим звеном. Поэтому, в первую очередь, речь идёт о нём. Но там рядом есть и другие города, которые были утрачены в период Русской весны при наступлении ВСУ», — высказал мнение американист.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден пообещал добиться предоставления украинской армии необходимых боеприпасов и выделения дополнительного финансирования.

Он также отмечал, что США не смогут продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом США соответствующего законопроекта. Он выразил возмущение решением палаты представителей уйти на двухнедельный перерыв без проведения голосования по законопроекту о поддержке Украины.

Нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. К работе парламентарии должны вернуться 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Спикер палаты представителей Майк Джонсон 14 февраля заявил, что палата не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи трём странам.

Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. При этом Джонсон заявил, что данный документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.