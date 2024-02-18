Новосибирск, 18 февраля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Новорождённого младенца, найденного в мусорном баке в Новосибирске, перевели из отделения реанимации в стационар. Об этом сообщает 18 февраля портал NGS.RU со ссылкой на источник.

Кадр из видео

Мальчик находится в отделении патологии новорожденных в Новосибирской областной больнице. По словам собеседника издания, у младенца выявили только переохлаждение, в остальном он здоров.

«В реанимации лежал просто под наблюдением», — пояснил источник.

Предполагаемую мать мальчика, 22-летнюю женщину, задержали 17 февраля. Ей потребовалась помощь врачей, в больнице её прооперировали. Следователи решают вопрос о мере пресечения.

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Как сообщало ИА Регнум, днём 16 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска мужчина обнаружил в мусорном баке полиэтиленовый пакет с новорождённым младенцем. Он завернул мальчика в куртку и вызвал скорую помощь. Женщину, оставившую пакет с ребёнком, вычислили по камерам. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство.