Новосибирские врачи сообщили о состоянии младенца из мусорного бака
Врачи перевели из реанимации младенца, найденного в мусорном баке в Новосибирске
Новосибирск, 18 февраля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Новорождённого младенца, найденного в мусорном баке в Новосибирске, перевели из отделения реанимации в стационар. Об этом сообщает 18 февраля портал NGS.RU со ссылкой на источник.
Мальчик находится в отделении патологии новорожденных в Новосибирской областной больнице. По словам собеседника издания, у младенца выявили только переохлаждение, в остальном он здоров.
«В реанимации лежал просто под наблюдением», — пояснил источник.
Предполагаемую мать мальчика, 22-летнюю женщину, задержали 17 февраля. Ей потребовалась помощь врачей, в больнице её прооперировали. Следователи решают вопрос о мере пресечения.
Как сообщало ИА Регнум, днём 16 февраля в Железнодорожном районе Новосибирска мужчина обнаружил в мусорном баке полиэтиленовый пакет с новорождённым младенцем. Он завернул мальчика в куртку и вызвал скорую помощь. Женщину, оставившую пакет с ребёнком, вычислили по камерам. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство.