Москва, 18 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Польша больше всех получает из общеевропейских фондов, а главным плательщиком в эти фонды является Германия. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как я уже говорил, всем известно, что Польша больше всех получает из общеевропейских фондов, а главный плательщик в эти фонды — Германия», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что экономика Германии была выстроена на дешёвых энергоносителях, а с момента утраты доступа к ним утратила конкурентоспособность. Также он отметил, что для запуска сохранившейся нитки газопровода «Северный поток» нужна неделя, но Германия этого не хочет.

В этой связи российский лидер отметил, что самым надёжным партнёром России в сфере энергетики является Турция. В качестве примера он привёл работающий «Турецкий поток».