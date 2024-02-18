Москва, 18 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Неэнергетическая часть экономики России стала расти более быстрыми, чем ранее, темпами, заявил 18 февраля президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент также отметил, что сокращение зависимости от энергетического экспорта является положительной тенденцией для экономики страны.

«Конечно, когда мы продавали, получали больше денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года в ходе выступления на Петербургском Международном экономическом форуме глава государства заявил, что Россия слезает с нефтяной иглы, и тенденция набирает обороты.

В декабре 2023 года сообщалось, что за первые девять месяцев года поддержанный Российским экспортным центром несырьевой неэнергетический экспорт РФ превысил 990 млрд рублей, что на 85% больше, чем по итогам 2022 года.

Россия в последние годы доказала, что может самостоятельно развивать технологии, которые ранее рассчитывала получать за границей, заявил президент 16 февраля на встрече со студентами и рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш». Россия продолжит самостоятельно развивать все ключевые технологии, добавил он.