Москва, 18 февраля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Отношение к гражданам РФ в Шри-Ланке в целом всегда было и остаётся очень благожелательным. Об этом 18 февраля заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, комментируя призыв посольства РФ к россиянам, проживающим на Шри-Ланке, вернуться на Родину.

Harry Laub/Global Look Press

Посольство России в Коломбо обратило внимание на инцидент, который произошёл в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве в округе Галле со стороны персонала отеля в отношении российских туристов. В диппредставительстве отметили, что это не первый подобный случай в данном отеле.

Волхонский отметил, что отношение к гражданам России в Шри-Ланке в целом всегда было и остаётся очень благожелательным.

«Ланкийцы относятся к России очень хорошо. Поэтому данный инцидент я рассматриваю как единичный случай. Я всегда считал и продолжаю считать, что с точки зрения безопасности это одна из самых безопасных стран для российских туристов», — отметил эксперт. Он добавил, что в любой стране могут произойти отдельные инциденты.

По его словам, было бы разумно включить данный отель в чёрный список и не рекомендовать его российским туристам.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в Коломбо сообщило, что в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве в округе Галле в Шри-Ланке с тремя туристами из России. В отношении россиянок, по их словам, имели место домогательства со стороны персонала отеля, после чего последовала драка с участием россиянина. В посольстве отметил, что это уже не первая подобная жалоба на данный отель.

В конце ноября Шри-Ланка отменила плату за выдачу виз для туристов из России. В департаменте иммиграции и эмиграции страны пояснили, что безвизовый режим запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли.

Помимо России, бесплатный въезд на Шри-Ланку установили для Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Эта мера будет действовать до 31 марта 2024 года.

В начале декабря 2023 года туроператоры сообщили, что российские туристы стали чаще бронировать туры в Шри-Ланку. После введения страной бесплатных виз для граждан России спрос на турпоездки в страну возрос в два раза.