Богота, 18 февраля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Колумбийские граждане, которые пострадали в зоне украинского конфликта, находились там в силу личных решений. Никаких договоров с Украиной по этому вопросу нет, говорится в опубликованном 17 февраля заявлении МИД Колумбии.

Chepa Beltran/Global Look Press

«Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами вооружённого конфликта», — отмечено в заявлении.

Никаких двухсторонних соглашений, позволяющим колумбийцам участвовать в конфликте, не существует. Правительство Колумбии не поощряет и не содействует этому, подчеркнули в МИД.

В Боготе добавили, что пострадавшие граждане и члены их семей получают необходимую консульскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее один из колумбийских наёмников, которые участвуют в конфликте на стороне ВСУ, рассказал о бегстве с поля боя из-за российских беспилотников. По словам 32-летнего наёмника с позывным Чечо, он боялся погибнуть во время трёхдневных ожесточенных боев с ВС России. Его сослуживец был ранен в голову осколком гранаты, сброшенным с российского дрона. Наёмники решили бросить позиции, чтобы спастись.