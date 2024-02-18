Оттава, 18 февраля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Властям Канады не удастся «замотать» сюжет с чествованием 98-летнего нациста Ярослава Гуньки (Хунки) в парламенте этой страны, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Сергей Косрун ИА Регнум

«Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению российского посла, скандал с чествованием эсэсовца возмутил глубинное общество Канады.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября 2023 года Гуньку пригласили на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского. Ему аплодировали стоя, спикер палаты общин Канады Энтони Рота представил его как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Представители канадской оппозиции отмечали, что Гуньку пригласил в парламент лично премьер-министр Джастин Трюдо.

В декабре 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Гуньки. Однако 13 февраля Канада официально отказалась выдать России бывшего эсэсовца. Отказ был формально мотивирован отсутствием договора об экстрадиции с РФ, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

В феврале 2023 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что аплодисменты нацисту Гуньке в парламенте Канады свидетельствуют о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.