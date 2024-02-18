Москва, 18 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предположил, что ажиотаж вокруг интервью журналисту Такеру Карлсону может быть связан с желанием людей узнать правду. Об этом российский лидер рассказал в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Zuma\TASS Президент РФ Владимир Путин и Такер Карлсон

«Честно говоря, не знаю, точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире, получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, президент также отметил, что западному зрителю непросто будет воспринять историческую часть интервью Карлсону, но важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.

Он отметил, что для слушателей и зрителей за рубежом важно понять, насколько чувствительно и важно для страны всё, что происходит на украинском направлении.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин готовился к интервью и опирался в нём на глубокое знание истории, рассчитывая донести его до простых американцев через беседу с Карлсоном. Официальный представитель Кремля отметил, что американский журналист является зеркалом общественного мнения в США.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов назвал голосом разума интерес американцев к интервью Путина Карлсону. Дипломат подчеркнул, что политизированные суждения американских русофобов уже никого не устраивают. Избиратели требуют реальные оценки происходящего в мире и, в частности, в России.