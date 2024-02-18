Москва, 18 февраля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. За выращивание на своём участке ипомеи трёхцветной в ряде случаев может наступить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы. Об этом сообщил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трёхцветная. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 гр. семян ипомеи трёхцветной рассматривается уже как уголовное преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до двух лет», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Он добавил, что ответственность предусмотрена в том числе и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

«Оказалось, что вещества, которые содержатся в его семечках — галлюционогенные, наркотические», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля 2024 года, на Украине легализовали выращивание марихуаны. Соответствующий закон подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Согласно документу, растение, содержащее наркотические вещества, можно культивировать только в медицинских целях, а производство лекарств из каннабиса должно контролироваться. Также отмечается, что продадут его только по рецептам. Выступление Зеленского за легализацию лекарств на основе марихуаны свидетельствует о желании Киева соответствовать «ценностям» Запада, где в ряде стран разрешено употребление каннабиса, а также подтверждает подозрения об употреблении украинским лидером некоторых веществ, заявила ранее в беседе с ИА Регнум первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.