Москва, 18 февраля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В Москве побит рекорд по высоте сугробов, их высота составила 67 сантиметров. Об этом 18 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«После обильных ночных снегопадов в Москве сугробы за последние за сутки подросли на 5 см. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 9:00 составила 67 см, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге — 61 см, в Тушино — 73 см», — написал Тишковец.

Он отметил, что рекорд для 18 февраля по снегу держался с 1966 года, когда в Москве было 65 см. Сейчас новое достижение превышает прежнее на два сантиметра.

По его словам, высота сугробов в столице в течение дня может вырасти ещё на один-два сантиметра.

Синоптик добавил, что Москва досрочно выполнила месячную норму по осадкам. На ВДНХ количество выпавших осадков составило 44,8 мм при норме февраля в 44 мм.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снегопад, который прошёл в Москве 15 февраля, вошёл в тройку сильнейших за эту зиму и повторил рекорд 1966 года. Он добавил, что зима выдалась очень снежная, чего не было три-четыре десятка лет. По его словам, снегопад будет продолжаться и дальше, но уже с меньшей интенсивностью.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова 16 февраля заявила, что больших снегопадов в Москве больше не ожидается.

В Москве за зиму выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, власти ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.