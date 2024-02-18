Махачкала, 18 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Дагестане полицейские нашли 15-летнюю девочку, которая пропала 13 февраля, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что разыскиваемая с 13 февраля 15-летняя жительница Махачкалы найдена вечером 17 февраля сотрудниками патрульно-постовой службы Дербентского городского отдела.

В ведомстве добавили, что подросток успела побывать в нескольких районах региона. Она выехала в Грозный, после чего вновь вернулась в Дербент, где её и нашли полицейские.

В настоящее время она находится в отделе полиции, устанавливаются все причины произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года следователи возобновили поиски жительницы совхоза «Вознесенский» в Калмыкии спустя 30 лет после её бесследного исчезновения. Следователи считают, что она может быть жива.

13-летняя Зульпият пропала 3 февраля 1993 года после того, как неизвестный убил её мать и отчима. Ранее пара приехала из Дагестана. Так как мёртвой девочку не нашли, предположили, что её похитил убийца.