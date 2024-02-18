Сахалинская область, 18 февраля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Сахалинские сотрудники МЧС спасли 82 рыбака, которых унесло в Охотское море на отколовшейся льде. Об этом ведомство проинформировало в Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Сахалинской области

«Спасательная операция завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека. Пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.

Как рассказали в МЧС, отрыв льдины шириной 50 метров произошёл недалеко от села Стародубское в Долинском районе. Отмечается, что льдина унесла более 80 рыбаков почти на километр от берега острова.

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Часть рыбаков удалось вызволить с помощью лодок, однако некоторых любителей рыбалки пришлось эвакуировать вертолётом Ми-8.

В спасательной операции были задействованы 14 специалистов МЧС и восемь единиц техники, пояснили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день пропавший внедорожник, в котором были двое рыбаков, обнаружен под Хабаровском после двух дней поисков.

Отмечается, что рыбаки пропали в Хабаровском районе. В ходе поисков спасатели на снегоходе обследовали район протоки Пчелиной и протоки Хохлатской. Место, где автомобиль ушёл под лёд, обнаружили неподалёку от песчаного карьера, глубина там достигает 4 метров.

Тело второго рыбака не нашли. Поисковые работы завершены.

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с гибелью, предположительно, двух человек. Ход проверки контролирует прокуратура, сообщили в ведомстве.