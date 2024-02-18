Москва, 18 февраля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Норманнская теория происхождения российской государственности лишь одна из версий, на самом деле история российского государства глубже, заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Его фрагмент опубликован в Telegram-канале.

Zuma\TASS Президент РФ Владимир Путин

Путин отметил, что приведённая им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону норманнская теория — «это только одна из теорий».

«Насколько мы знаем, Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманнскую теорию», — напомнил президент.

Российский лидер отметил, что, «скорее всего, великий русский учёный был прав в том, что государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».

«Если даже придерживаться норманнской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину также рассказал о том, что происходящее на Украине для России — это судьба, вопрос жизни и смерти. Глава государства пояснил, комментируя «историческую часть» своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для Москвы «всё, что происходит на украинском направлении».

8 февраля американский журналист Такер Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России. За время беседы он задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие, об Украине, США и Западе.

Беседа Владимира Путина с Такером Карлсоном набрала в общей сложности около миллиарда просмотров. Такую цифру назвала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что никогда в истории журналистики не было такого интервью.